Roma, tifosi contro Hummes: "Vattene, sei solo un influencer! Ma più..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mats Hummels nell'occhio del ciclone. Il difensore della Roma è stato il protagonista negativo dell'eliminazione in Europa League per mano dell'Athletic Bilbao. L'errore e il rosso preso nei primi minuti del match ha compromesso l'intera partita dei giallorossi che si sono dovuti inchinare al club di Nico Williams. Hummels ha chiesto scusa con un post social, ma il tedesco ha subito una valanga di commenti negativi.

I tifosi romanisti si sono scagliati contro l'ex Borussia Dortmund colpevole di aver agevolato i baschi nella gara di ritorno. I commenti sul post e in generale sul profilo del difensore sono migliaia. Si va dagli insulti pesanti passando per i vari "Indegno", "Via da Roma", "La tua sufficienza è incommentabile". C'è poi chi è andato oltre definendo Hummels solo "un influencer che sta facendo le vacanze a Roma" e aggiungendo che il calciatore non si è mai veramente integrato nel mondo giallorosso. "Sono finite le ferie e le vacanze" è invece il commento più frequente in riferimento ai post ironici postati dal centrale in questi mesi della sua esperienza nella Capitale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.