Roma, ufficiale il ritiro in Portogallo: Mourinho non porta due titolarissimi

Fonte: Ansa

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma tornerà in Algarve. Ufficializzato il ritiro dal 15 al 22 dicembre in vista della ripresa del campionato che vedrà i giallorossi impegnati il 4 gennaio in casa con il Bologna. Durante la permanenza in Portogallo Abraham e compagni sfideranno il Cadice in amichevole alle ore 19 di venerdì 16 (le ore 20 in Italia). Non ancora ufficializzate le altre due amichevoli del ritiro che invece dovrebbero essere il 19 e 22 dicembre rispettivamente contro il Casa Pia (selezione di Lisbona) e RKC Waalwijk. Al ritiro si aggregherà anche Zalewski, che ha deciso di tagliarsi dei giorni di ferie dopo esser stato eliminato agli ottavi con la sua Polonia ai mondiali. Non ci saranno invece Solbakken (per il quale manca il nulla osta dal Bodo/Glimt), Dybala e Rui Patricio, quest'ultimi due ancora in Qatar.