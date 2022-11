Roma, Zaniolo in bilico: i tifosi tremano sempre di più

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Tutti lo vogliono e la Roma spera di blindarlo. Il destino di Zaniolo è particolare e aderisce a quello dei predestinati. Da tempo il talento della Roma cattura le attenzioni delle big europee senza avere convinto tutti in patria, come se la dinamica fosse normale ed automatica. Ed allora, con un contratto in scadenza nel 2024, il 23enne è ancora lontano dall’essere blindato nonostante le evoluzioni di mercato suggeriscano ben altro. Ed allora si valutano gli interessamenti che arrivano dalla Premier League, Tottenham in primis, tenendo in considerazione la stima che Tiago Pinto e Jose Mourinho nutrono nei confronti di questo progetto di fuoriclasse non ancora sbocciato. Anche la Juventus, ormai da mesi, osserva con malcelato interesse le evoluzioni della vicenda. In attesa di comprendere se l’interlocutore dovrà essere la Roma, o se sarà necessario armarsi di pazienza per approfittare di un accordo di cui si parla da mesi, ma che i giallorossi non hanno ancora rarificato con l’entourage del giocatore. Di certo per Zaniolo si aprono scenari bollenti, nei mesi a venire.