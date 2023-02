Roma, Zaniolo può ancora partire: interesse dalla Turchia

Fonte: Gianlucadimarzio.com

La questione tra la Roma e Zaniolo non sembra essersi risolta. Le parole di Mourinho e di Thiago Pinto hanno confermato il pugno duro della società, nonostante il giocatore sia stato inserito nella lista UEFA per l'Europa League. Nonostante il mercato in Italia sia chiuso, Zaniolo potrebbe comunque lasciare la Capitale per ritrovare serenità: secondo Gianluca Di Marzio a lui sarebbero interessate Galatasaray e Fenerbahce. In Turchia il mercato è aperto fino a mercoledì. I sondaggi sarebbero stati avviati. La Roma ha ribadito di non voler lasciar andare il giocatore in prestito. Lunedì si saprà se i club faranno sul serio o Zaniolo rimarrà ancorato ai giallorossi.