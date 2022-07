Romagnoli e l'intervista post scudetto: "La pubalgia..."

Le condizioni del difensore hanno messo in allarme l'ambiente, ma il problema era noto. E il precedente di Luis Alberto...

Pomeriggio libero per la squadra venerdì ad Auronzo di Cadore, ma ore di preoccupazione per i tifosi della Lazio. Il motivo? Le dichiarazioni di Patric in conferenza stampa in cui lo spagnolo ha detto che Romagnoli soffre di pubalgia. Una rivelazione che ha spaventato e non poco l'ambiente anche se il 27enne si era regolarmente allenato in mattinata. Uno scoop che sa poco di novità visto che era stato lo stesso Alessio a rivelare le sue condizioni poco meno di due mesi fa dopo aver alzato al cielo lo scudetto con il Milan. Parlando a caldo l'allora capitano rossonero disse: “Aspetteremo la società e poi parleremo del mio futuro. Io devo essere professionista sia se gioco e sia se non gioco. Quest’anno ho avuto problemi, con la pubalgia che mi dà fastidio e mi tormenta da 6-7 mesi. Una rivincita verso tante critiche, abbiamo fatto una stagione eccezionale”. Romagnoli in estate ha lavorato duro e ha svolto tutti gli esercizi del caso per migliorare la sua condizione fisica. Lo staff della Lazio è sicuro di poter gestire il caso senza particolari problemi. Una situazione simile era capitata lo scorso campionato anche a Luis Alberto, ma lo spagnolo si è messo alle spalle il tutto. Si spera che il neo numero 13 possa fare lo stesso il prima possibile.