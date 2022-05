Romagnoli, il popolo biancoceleste grida a gran voce: “Torna a casa”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessio Romagnoli è un nome bollente in casa Lazio. L’annuncio del suo mancato rinnovo col Milan ha fatto drizzare le antenne alla società biancoceleste che, obbligata a rinforzare la difesa, non ha esitato a farsi avanti. La trattativa è iniziata da qualche tempo ormai, la volontà del giocatore di vestire la maglia con l'aquila sul petto c’è manca però l’accordo dal punto di vista economico. Un dettaglio che sta trascinando la situazione a oltranza e che tiene tutti, soprattutto i tifosi, col fiato sospeso. Il popolo laziale lo desidera ardentemente e il fatto che il difensore ha nel cuore la Lazio non fa che renderlo ancor più brillante ai suoi occhi. Da quando la trattativa è stata annunciata il suo profilo Instagram è stato invaso da commenti dei supporter biancocelesti che non perdono occasione per incoraggiarlo a lasciare Milano e venire nella Capitale. A prova di ciò, la lunga sfilza di messaggi lasciati sotto il suo ultimo post che lo ritrae con la coppa dopo aver vinto lo scudetto. “Hai vinto quello che meritavi, ora torna a casa” scrive qualcuno, “Complimenti, ora ti aspettiamo” e “Sbrigati a venire” scrivono altri. Qualcun altro invece, lascia che a parlare siano le emoticon e quindi via a cuori bianchi e azzurri accompagnati dall'emblematico numero 13 o dall’aquila.

