Calciomercato Lazio, La Repubblica: "Ecco la prima offerta per Milinkovic"

Gli agenti del centrocampista serbo avrebbero portato la prima offerta dalla Premier League che però è diversa dalle aspettative...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha chiuso la stagione al quinto posto. Ora è tempo di progettare il futuro che ripartirà da Maurizio Sarri e che vedrà tanti volti nuovi tra i biancocelesti. La società e i tifosi sperano che Sergej Milinkovic Savic possa essere una delle colonne della squadra anche nella prossima stagione. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno a Formello. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, sarebbe arrivata la prima offerta per il centrocampista serbo. Sabato contro il Verona all'Olimpico c'erano alcuni collaboratori di Kezman, il procuratore del numero 21 biancoceleste, che avrebbe presentato la prima proposta. L'entourage ha portato a Roma l'offerta da 55 milioni di euro da Manchester sponda United. Una proposta però lontana dalla richiesta di Lotito, che ha fissato il prezzo di Milinkovic a 80. Le parti sono in contatto e i rapporti sono ottimi: Kezman è al lavoro ed è convinto che, a fronte di un rilancio da 65-70 milioni, a Formello possano cedere. Conoscendo però il presidente biancoceleste difficile che possa abbassare così tanto le pretese visto che fino a poco tempo fa chiedeva una somma a tre cifre per privarsi di Sergej.