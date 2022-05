Calciomercato Lazio, il Mallorca lavora al riscatto di Muriqi: cifre e dettagli

Dopo i sei mesi in prestito da protagonista, il club spagnolo vorrebbe confermare l'attaccante ed è al lavoro con i biancocelesti per...

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Vedat Muriqi è stato l'uomo della provvidenza del Mallorca. L'attaccante kosovaro ha realizzato cinque gol e 3 assist durante la sua permanenza alle Baleari. Il giocatore si è ritrovato dopo un anno e mezzo difficile alla Lazio. Il suo temperamento ha conquistato i tifosi del club spagnolo che impazziscono per lui. Al ritorno dalla trasferta sul campo dell'Osasuna, dove è arrivata la matematica salvezza, i sostenitori hanno intonato cori e chiesto al giocatore di restare sull'isola. Il giocatore sembra essersi convinto e in Spagna sono certi che il giocatore abbia messo il club in cima alla lista dei suoi desideri. L'entusiasmo e le prestazioni del giocatore hanno spinto il club a intensificare i contatti per provare a confermare la punta. Il giocatore si è trasferito a gennaio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Come raccolto dalla nostra redazione, la dirigenza del Mallorca è al lavoro con la Lazio per provare a ottenere uno sconto. L'operazione potrebbe andare in porto per una cifra tra i 10 e gli 11 milioni di euro. La Lazio è disposta a concedere un piccolo sconto, ma non vuole operare una minusvalenza rilevante e quindi scendere troppo rispetto ai 12 milioni previsti dal riscatto. La volontà del calciatore potrebbe fare la differenza, Muriqi vorrebbe continuare in Liga.

