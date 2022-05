Vavro, tra la Lazio e il Copenaghen: il piano del club danese

TUTTOmercatoWEB.com

Il ritorno di Denis Vavro al Copenaghen è stato più che positivo. Il difensore ha vissuto la seconda parte della stagione da protagonista, si è ritagliato lo spazio che tanto desiderava mettendosi alle spalle il periodo negativo in biancoceleste. La sua esperienza in Danimarca si è conclusa con la vittoria del campionato, ora però dovrà fare rientro in Italia seppur contro voglia. Lo slovacco, infatti, non ha mai perso occasione nel ribadire le sue intenzioni circa il futuro: vuole restare al Copenaghen. A tal proposito, dopo l’ultima gara, si è espresso il direttore sportivo Peter Christiansen. Queste le sue parole riportate da Tipsbladet: “Lui vuole davvero restare qui e noi vogliamo davvero tenerlo. C'è una terza parte, la Lazio, che deve essere accontentata con una cifra di denaro. Se si può pagare? Dipende da quant’è”.

