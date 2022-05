Lazio - Muriqi, in ballo il futuro: le intenzioni del Maiorca

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Può tirare un sospiro di sollievo il Maiorca che ha raggiunto la salvezza, il prossimo anno potrà ancora dire la sua in Liga. Ha dato il suo contributo Vedat Muriqi che si è rivelato una pedina importante per la squadra e per il tecnico. Il kosovaro da quando è volato in Spagna è rinato, qui ha trovato lo spazio che tanto desiderava e che alla Lazio non è riuscito a ottenere. Ha avuto la possibilità di esprimersi al cento per cento, si è reso protagonista realizzando 5 reti e 3 assist conquistando così la fiducia della società e l’affetto dei tifosi. Come da contratto però, l’attaccante dovrà fare rientro nella Capitale. Cosa sarà del suo futuro è ancora presto per dirlo, bisognerà attendere il mercato. Il tecnico Aguirre vorrebbe trattenerlo, lo ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a Movistar+: “Muriqi è stato accolto molto bene dai tifosi e dallo spogliatoio. È grande di statura e raro, è anche affascinante, sensibile e molto amichevole. Conto su di lui, ma è una questione di accordi con la Lazio non dipende da me". Alle parole dell’allenatore seguono quelle del direttore sportivo Pablo Ortells che, a Onda Cero, ha dichiarato: “L'opzione di Muriqi non è praticabile, vedremo cosa succederà”.

