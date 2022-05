Fuorigioco Acerbi, Rocchi chiarisce: “Ecco cosa è successo”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Nel corso del confronto fra arbitri e giornalisti di fine stagione, live sul sito ufficiale dell'AIA, Gianluca Rocchi, designatore dei fischietti italiani, è tornato sull'episodio che ha deciso Spezia-Lazio, ovvero il fuorigioco di Acerbi sul gol del definitivo 4-3. Questa la spiegazione: "Penso sia abbastanza chiaro quel che è successo, si fa fatica a spiegarla se non con un errore comunicativo. Abbiamo fermato a malincuore tutti e sei, non è accettabile né che l'arbitro riprenda il gioco, né che il VAR non dica niente, né che gli assistenti non dicano niente. Qui il check di fatto non è stato fatto. Io ho cercato di capire cosa possa aver portato Luca Pairetto, che tra l'altro al VAR è bravissimo e conosce la tecnologia, a questa decisione. Probabilmente dà per scontato troppe cose e l'unica preoccupazione che ha in quel momento è il recupero. Ha spostato involontariamente e inconsciamente l'attenzione su una cosa che non c'entrava niente, dando per scontato che la decisione fosse buona".

Rendere tutto ciò pubblico nell'immediatezza non potrebbe aiutare?

"Non abbiamo la controprova, avevamo in mente di farlo a fine campionato e credo che non ci siamo nascosti dietro un dito. Se dobbiamo fare un ringraziamento in quel caso credo che chi ha subito la decisione si sia comportato da società seria, perché lo Spezia, anche nella critica, ha capito la difficoltà dell'arbitro".