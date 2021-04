Romania, sospeso il guardalinee che aveva chiesto l’autografo ad Haaland

Il guardalinee Octavian Sovre è stato sospeso dalla commissione arbitrale romena. Almeno per questo weekend non sarà impegnato in nessuna gara di campionato. Il perché? Al termine di Manchester City - Borussia Dortmund, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League, nel tunnel degli spogliatoi, il guardalinee ha chiesto e ottenuto l'autografo al baby fenomeno dei tedeschi Erling Haaland sulla propria bandierina. Il 47enne rumeno ha provato a giustificarsi dicendo che il gesto è stato fatto a scopo benefico, ma non c'è stato verso.