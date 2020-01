Ronaldo e le sue paure più grandi: “I gemelli Filippini erano il mio incubo”

Come un elefante che ha paura del topolino. Anzi, dei topolini. Senza fare alcun riferimento al fisico - malpensanti -, la grandezza di Ronaldo il Fenomeno rispetto a due onestissimi operai del calcio come i gemelli Filippini è assodata. Lapalissiana. Ma il calcio è strano e, si sa, a volte più che il confronto con i grandi nomi i big temono la figuraccia contro chi dal duello non ha nulla da perdere. È stato il caso anche di Ronaldo: "I gemelli Filippini erano il mio incubo” - ha dichiarato l'ex attaccante dell'Inter - “Erano dappertutto, correvano tantissimo, sempre. Andavano a due mila all’ora e sembravano cinque fratelli. Ricordo bene le sfide contro di loro". Forse anche per quello Ronaldo, martoriato dagli infortuni e dalla furia dei Filippini allora in forza al Brescia, decise di lasciare l'Italia per tornare in Spagna. Peccato, per i tifosi biancocelesti. Un paio d'anni dopo, infatti, Ronaldo avrebbe potuto riaffrontarli quando vestivano la maglia della Lazio. E chissà come sarebbe andata a finire...

