Ruben Sosa: “La Lazio gioca un calcio bellissimo. E Immobile...”

Lazio sulle ali dell'entusiasmo, la squadra di Inzaghi ha steso anche l'Atalanta e ora punta il Cagliari. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex Ruben Sosa che, dopo aver raccontato un aneddoto, si è concentrato sui biancocelesti: "Devo raccontare un aneddotto del mio rapporto con Dino Zoff. Durante gli allenamenti, ogni tanto calciavo con lui in porta e devo dire che me le parava quasi tutte. Con il mister mi sono trovato benissimo, era sempre tranquillo, sapeva cosa fare e non era mai nervoso. Un uomo molto intelligente, mi sono trovato molto bene con lui. La Lazio di ora la vedo bene, sta giocando un calcio bellissimo, ha un capitano (Immobile, ndr) che non smette mai di segnare, è un piacere vederla".