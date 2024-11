Sabatini: "La Lazio è la più bella del campionato. Se continua così..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radio Laziale ha parlato il giornalista Sandro Sabatini, che ha commentato l'inizio di stagione della Lazio ripartendo dall'ultima vittoria per 1-5 contro il Como. Questo è ciò che ha detto: "La Lazio ha grande consapevolezza, autostima, entusiasmo e generosità, tutto in due mesi. La possibilità di andare avanti è invitante. Poi si vedrà quello che succede, il calendario può portare a un'avventura davvero affascinante. L'Atalanta credo sia un passo avanti comunque, mentre la Fiorentina più indietro. Però stanno tutte facendo molto bene. La Lazio ha superato anche la Juventus di un punto: i valori delle squadre poi vengono fuori in maniera piuttosto nitida. La formazione di Baroni è più organizzata e completa rispetto a quella di Motta".

"Lazio la più bella del campionato? Secondo me sì. La bellezza è anche la concretezza: di sicuro questa squadra non si specchia. L'unico neo è la partita di Udine. Per il resto le prestazioni sono state ottime. L'interesse ora va anche sulle sfide contro Inter e Napoli che sono più avanti, i due impegni vanno cerchiati. Poi ne riparleremo. Se non fa sciocchezze e viaggia con il giusto entusiasmo, la Lazio può giocare con queste due squadre in una posizione niente male. Nessuno a inizio anno avrebbe pensato al quarto posto della Lazio sopra alla Juventus, al Milan e con questo distacco sulla Roma. Poi ci sarà anche la sosta e si arriverà alle partite più interessanti".