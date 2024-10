Sabatini: "Quello della Roma un terreno tossico, quanto visto è impietoso"

TUTTOmercatoWEB.com

L'ambiente Roma è di nuovo una polveriera. Il 5-1 rifilato ai giallorossi dalla Fiorentina ha fatto nuovamente saltare i fragili equilibri con tanto di litigata furiosa tra Juric e la squadra al termine del match. Sul tema si è così espresso Walter Sabatini ai microfoni di TMW Radio: "È un terreno tossico in questo momento. La verità la racconta il campo, ed è stato impietoso. È stato un segnale di dismissioni, di minimo di passione e impegno. È doloroso parlare oggi della Roma, mi dispiace per tutti ora. La squadra ha mollato Juric? Non mi è mai capitato ad assistere a un ammutinamento silenzioso dei giocatori che poi fanno la partita per penalizzare un tecnico. Ma la partita di ieri sembrava una dismissione di impegno, ma non credo che sia venuto in mente ai calciatori di penalizzare l'allenatore".