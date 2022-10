Salernitana, allenamento a porte aperte in vista della Lazio: tifosi scatenati - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo la vittoria importante in Europa League contro il Midtjylland, la Lazio torna in campo domenica per la dodicesima giornata di Serie A, l'ultima prima del derby. All'Olimpico arriva una Salernitana in fiducia dopo il successo interno nello scontro diretto con lo Spezia. La squadra di Nicola, undicesima in classifica con 13 punti, non sarà accompagnata dai suoi tifosi che hanno deciso di disertare la trasferta nella capitale. Due giorni prima della gara, il club campano ha però organizzato un allenamento all'Arechi a porte aperte al quale erano presenti molti sostenitori granata. Grande entusiasmo e tanti cori per Mazzocchi e compagni caricati dalla propria tifoseria con un imperativo ben preciso in vista della sfida ai biancocelesti di Sarri: "Noi vogliamo questa vittoria".

