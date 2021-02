Salernitana, Belec infortunato: possibilità per Adamonis. Non gioca da quasi un anno

Tegola in casa Salernitana, il club granata infatti dovrà fare a meno di Vid Belec nelle prossime gare a causa di un risentimento muscolare al gemello destro. Per questo Castori è pronto a lanciare dal primo minuto Marius Adamonis, portiere di proprietà della Lazio. Il portiere lituano dopo l'esperienza di tre anni fa alla Salernitana, è pronto al suo nuovo esordio. Non gioca una partita ufficiale da undici mesi, l'ultima l'8 marzo 2020, quando affrontò il Rende con la maglia della Sicula Leonzio. Contro l'Ascoli, prossimo avversario dei campani, Adamonis parò un rigore nell'ottobre del 2017. Ci sono i marchigiani nel suo destino. Guerrieri ricoprirà il ruolo di secondo.