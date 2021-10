Salernitana, Colantuono: "Con la Lazio dovremo fare come con il Napoli"

Al termine della partita persa di misura dalla Salernitana con il Napoli, il tecnico granata Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue parole, con il riferimento alla prossima partita con la Lazio all’Olimpico: "Siamo aggrappati alla classifica, non vogliamo staccarci e rimanere vivi fino alla fine. Speriamo di aver capito che queste partite, al di là del valore oggi straordinario dell'avversario, vanno giocate. Ora andremo in casa della Lazio e dovremo fare come oggi. A Ribery la leadership non la do io, ma quello che lui ha attaccato dietro, la sua storia importante di campionati vinti e premi da miglior giocatore. Speriamo che il Signore ce lo conservi a lungo in queste condizioni, siamo molto aggrappati a lui".