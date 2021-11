Salernitana, Colantuono: "Napoli e Lazio fuori portata, guardiamo avanti"

Il discorso cambio proprietà della Salernitana sta per entrare nella fase cruciale, con la squadra che ospiterà la Sampdoria dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio. In conferenza stampa Stefano Colantuono ha parlato del prossimo impegno facendo riferimento anche alla sconfitta di Roma: "Ho abbastanza esperienza per capire che la squadra non stia soffrendo la vicenda societaria. La classifica parla chiaro, a noi tocca concentrarci esclusivamente sul rettangolo di gioco. Da qualche settimana abbiamo intrapreso un percorso che ci ha dato discreti risultati, pur avendo giocato contro Napoli e Lazio ho sempre visto una Salernitana battagliera. Dare un giudizio oggettivo sulle gare della mia gestione mi viene difficile: ecco, a me spetta parlare di campo".

NAPOLI E LAZIO FUORI PORTATA - "I calciatori che compongono il reparto offensivo della Sampdoria fanno paura. E' ovvio che rientra tra le gare alla portata della Salernitana, Napoli e Lazio obiettivamente erano fuori portata. Però dobbiamo ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto. A Venezia abbiamo vinto, il secondo tempo contro l'Empoli è stato arrembante, a Roma abbiamo avuto due chance per riaprirla e non siamo stati fortunati. Io guardo in casa mia, rispettando le caratteristiche della Sampdoria. Non so se cambieranno atteggiamento tattico, ad oggi hanno sempre giocato con il 4-4-2 ma saremo pronti pure se dovessero cambiare pelle".