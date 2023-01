Salernitana, De Sanctis rompe il silenzio sul futuro di Bonazzoli: "Vi spiego..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto in conferenza stampa, Morgan De Sanctis ha parlato, tra gli altri temi, del futuro di Bonazzoli, accostato anche alla Lazio nei giorni scorsi. Il direttore sportivo granata ha rotto il silenzio, esprimendosi sul giocatore: "Non siamo alla ricerca di un attaccante e ribadisco, Bonazzoli non è sul mercato. Costantemente ricevo telefonate per conoscere eventuali situazioni dei nostri tesserati. Su Bonazzoli ne abbiamo ricevute diverse, l’unica offerta seria è stata quella della Cremonese, ma è stata respinta al mittente. Bonazzoli è un giocatore importante del progetto, lo scorso anno è stato tra i protagonisti, non lo si può pensare di metterlo sul mercato dopo 6 mesi, soprattutto dopo che è stato fatto un investimento per riportarlo a Salerno".

