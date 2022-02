Salernitana, esonerato Colantuono: Nicola in pole per sostituirlo

È ufficiale. L'avventura di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana si è conclusa. Il club campano, in corsa per centrare l'obiettivo salvezza, ha deciso di esonerare l'ex tecnico dell'Atalanta e puntare su una nuova guida tecnica. Il primo nome fatto è stato quello di Andrea Pirlo che però ha richieste di ingaggio troppo alte. La società di Iervolino, dunque, ha cambiato obiettivo. Davide Nicola è l'uomo in pole. All'ex allenatore di Genoa e Crotone è stato offerto un contratto fino a giugno, con opzione per la prossima stagione nel caso di permanenza in Serie A. L'accordo tra tecnico e società è stato trovato nella notte.

IL COMUNICATO DEL CLUB - "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali".