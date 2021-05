Salernitana in A, sui social impazzano i meme su Lotito - FOTO

La Salernitana è in Serie A. La società campana dopo ventitré anni torna nella massima serie grazie alla vittoria per 0-3 maturata contro il Pescara. Per la compagine di Castori è tempo di festeggiare anche se bisognerà capire come evolverà la questione dal punto di vista societario. Lotito, già presidente della Lazio, avrà un fatti un mese per vendere il club non potendo essere a capo di due società che militano nella stessa serie. Al triplice fischio su Twitter gli utenti si sono scatenati proprio sul tema postando moltissimi meme proprio all'indirizzo del patron. Dal possibile travestimento di Lotito fino allo stesso che si complimenta da solo per la promozione del club granata.

