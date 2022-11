Salernitana, l'ira di Iervolino fa traballare Nicola: tutti i possibili sostituti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Due sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate non soddisfano la dirigenza della Salernitana: oggi dopo la sconfitta pesantissima contro il Monza per 3-0, il presidente Iervolino furioso avrebbe iniziato a mettere in dubbio la permanenza di Davide Nicola sulla panchina della formazione campana. Come riporta il giornalista Nicolò Schira, il club starebbe già sondando i sostituti: si parla di Aurelio Andreazzoli, Claudio Ranieri e Eusebio Di Francesco.