Salernitana - Lazio, molte assenze per Colantuono: i convocati

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister della Salernitana Stefano Colantuono dopo aver parlato in merito alla sfida di domani contro la Lazio ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma alle ore 18:00 presso lo Stadio Arechi. Tra i convocati spuntano i recuperi effettivi di Vergani, Ranieri, Ruggeri, Zortea e Obi. Non ce la faranno per il match contro la squadra di Sarri invece Mamadou Coulibaly causa infortunio, lo squalificato Gyomber e Lassana Coulibaly impegnato nella Coppa d'Africa. Tra loro anche Standberg, Ribery e Bogdan. Di seguito la lista completa.

Portieri: Belec, Fiorillo, Guerrieri.

Difensori: Delli Carri, Motoc, Ranieri, Ruggeri, Veseli;

Centrocampisti: Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Russo, Obi, Schiavone, Zortea;

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Vergani.