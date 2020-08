Salernitana, Mantovani in isolamento fiduciario dopo la vacanza in Sardegna

I casi di coronavirus aumentano e non lo fanno solo in Serie A. Parecchi giocatori di rientro dalle vacanze in Sardegna sono risultati positivi al Covid-19. Prima i due calciatori della Primavera della Roma e poi Petagna del Napoli sono stati in vacanza sull’isola sarda. Anche uno tra Ndoj, Morosini e Cistana nel Brescia ha contratto il virus, aspettando l’esito del tampone di Tonali. In Sardegna c’è stato anche Valerio Mantovani, difensore della Salernitana che è entrato a contatto con una persona positiva al coronavirus. Il calciatore, che avrebbe dovuto unirsi ai suoi compagni nei prossimi giorni, è in isolamento fiduciario. Mantovani non ha avuto contatti con il gruppo squadra per questo non c'è pericolo per Akpa Akpro e tutto il resto del gruppo.

