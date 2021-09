Salernitana, oggi l'arrivo di Ribery in città per la firma

A mercato chiuso si conclude uno dei colpi forse più sensazionali dell'estate, considerando che si tratta di una neopromossa: Franck Ribery dirà sì alla Salernitana, è atteso oggi in città per la firma sul contratto che lo legherà ai granata. Il francese ha pubblicato sui suoi canali social una foto mentre è in volo su un jet privato, che lo porterà a Napoli: da lì in auto fino a Salerno per le visite mediche e la sigla dell'accordo.