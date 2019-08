Salernitana, parla Lotito: "La squadra sarà pronta per il campionato"

La Salernitana è stata sconfitta dal Bari e ha pareggiato con la Reggina nel torneo del Centenario e tra i tifosi si è diffusa una certa preoccupazione in vista della stagione. Ai microfoni de Il Mattino il co-patron granata Claudio Lotito ha rassicurato tutti: "Saremo pronti quando conterà la posta in palio. Squadra parsa in difficoltà? Era scontato che pagasse dazio. Non vi dovete preoccupare, i tifosi stiano tranquilli. La squadra sarà pronta per il campionato, forte e attrezzata. Una cosa sono le amichevoli. Altra cosa sarà il campionato. I carichi di lavoro incidono, il tecnico ha creato le basi atletiche per durare tutto l'anno. La Serie B è soprattutto un campionato di forza e resistenza".

