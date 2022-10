Salernitana, previsto allenamento a porte aperte prima della Lazio: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana si prepara in vista del match di campionato contro la Lazio in programma domenica 30 ottobre alle 18.00 allo stadio Olimpico. La squadra, come riportato dal sito ufficiale del club, si è ritrovata questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” e si è allenata agli ordini di Nicola svolgendo un lavoro di tecnica seguito da esercitazioni tattiche per il possesso palla.

Nella giornata di domani i granata si alleneranno allo stadio Arechi e la seduta sarà a porte aperte per permettere ai tifosi di caricare la squadra.