Salernitana, rinforzo Sy per Castori: in arrivo anche Kiyine e Durmisi

Colpaccio in Serie B per la Salernitana che rilancia le sue ambizioni con l'arrivo di Sanasi Sy. Esterno mancino, 21 anni, aveva anche richieste in Serie A e sembrava essere vicino alla Sampdoria. Il club granata però è stato più lesto facendogli firmare un triennale. Arriva a titolo definitivo dall'Amiens. Ma Sy non è l'unico innesto per Castori. Oltre a lui infatti alla corte tornerà Kiyine, che dopo non essere riuscito a convincere Inzaghi ad Auronzo, è rimasto senza squadra. A Salerno lo raggiungerà anche Durmisi, che sta valutando la possibilità di scendere di categoria, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Spera ancora in una convocazione all'Europeo con la Danimarca, ma scendere di categoria potrebbe penalizzarlo. Difficile però al momento trovargli un'altra sistemazione.

