Salernitana, Sabatini risponde: "Iervolino? Verrà con me in tribunale..."

Le dichiarazioni di Iervolino non sono state gradite da Walter Sabatini, l'ex d.s. della Salernitana minaccia di portare il presidente campano in tribunale.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Dopo aver centrato una storica salvezza si è interrotto bruscamente il rapporto tra la Salernitana e il direttore sportivo Walter Sabatini. La differenza di vedute su alcune commissioni da pagare ha portato ad un vero e proprio scontro tra il d.s. ed il presidente dei campani Daniele Iervolino, protagonista di dure dichiarazioni nei confronti del ex Bologna. Sabatini, ai microfoni di Rai Radio 1, ha voluto rispondere all'attacco del suo ormai ex presidente, facendo valere le proprie ragioni e tutelando la sua figura:

"Il problema delle commissioni non è solo mio, ma del calcio in generale e su questo sono perfettamente d’accordo con Iervolino. Ancora oggi mi pento di non aver concluso con il povero Raiola proprio a causa di una lite su una commissione di quattro milioni per portare un giovanissimo Paul Pogba alla Roma. Confermo che il nodo è stata una commissione richiesta dall’agente di Lassana Coulibaly, ma se mi ha accusato di essere bugiardo verrà in tribunale con me, nessuno si è mai permesso di farlo da quando sono in questo mondo. Non parlava così di me quando, quasi piangendo, mi chiedeva di salvare la Salernitana. Io sono nel calcio da 30 anni, lui solo da 30 giorni. Credo sia una caduta di stile, anche se lì di stile ce n’è molto poco.

Sabatini non si arrende e chiusa questa parentesi è già pronto ripartire in un altro club. Il direttore sportivo, infatti, ha rivelato che ad attenderlo c'è un club molto prestigioso:

"Oggi a Salerno c’è un velo di tristezza che riguarda tutti, a causa di questo epilogo, dopo aver conquistato la salvezza. C’era qualcosa da festeggiare e invece abbiamo fatto un funerale, il mio funerale. Ma io sono immortale e adesso andrò altrove, mi aspetta un club molto importante, devo ancora parlare con il presidente ma siamo a buon punto".