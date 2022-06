UFFICIALE - Salernitana, addio a sorpresa per Sabatini: l’annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Le strade di Walter Sabatini e della Salernitana si separano clamorosamente dopo pochissimi mesi. Il direttore sportivo, arrivato a gennaio e protagonista di una clamorosa rimonta culminata con la salvezza, è stato sollevato dal suo incarico. Di seguito il comunicato ufficiale del club campano: "L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.

Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali.