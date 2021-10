Salernitana, slitta il termine per le offerte. Il Trust: "Non congrue quelle ricevute finora"

La vicenda legata alla cessione della Salernitana si arricchisce di un nuovo capitolo. I trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, riporta ansa.it, hanno concesso una proroga per consentire ai potenziali acquirendi di presentare offerte irrevocabili di acquisto del club. Con una nota, i rappresentanti di Widar Trust e Melior Trust hanno spiegato che le offerte ricevute entro il 30 settembre "non possono essere attualmente ritenute valide, congrue e vincolanti per il trust". Pertanto, i trustee hanno fissato un nuovo rermine al 15 novembre: entro questa data potranno farsi avanti eventuali altri soggetti interessati. Nel frattempo, tuttavia, proseguiranno anche le interlocuzioni con i tre offerenti che già si sono fatti avanti nelle scorse settimane.

PROSSIMI STEP - La proposta di acquisto irrevocabile dovrà essere formulata entro il 15 dicembre. Il soggetto interessato a rilevare la Salernitana, nel momento in cui presenterà l'offerta, dovrà versare il 5% del prezzo offerto a titolo di acconto che verrà restituito se l'offerta non venisse accettata. In caso di fumata bianca la cessione dovrà avvenire entro dieci giorni o comunque entro il 31 dicembre. Se dovessero arrivare più offerte congrue, verrà indetta una gara fra gli offerenti con l'offerta più alta ricevuta che rappresenterà il prezzo base e rilancio minimo pari all'1% del prezzo base della gara.

