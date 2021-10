Sampdoria, dopo la sospensione si va in tribunale per il caso Osti: i dettagli

Continua la diatriba tra la Sampdoria e Carlo Osti. Il club genovese ha sospeso in via cautelare il responsabile dell'Area Tecnica e, dopo anni insieme, le strade si separeranno, ma il problema non sembra risolversi così facilmente. Il Tribunale del Lavoro sarà il nuovo ring della contesa: la società presenterà le motivazioni della sua decisione, poi l'avvocato del dirigente presenterà la memoria difensiva. Non c'è ancora la data della prima udienza, ma intanto il legale di Osti ha dichiarato all'ANSA: "Carlo Osti è sereno e tranquillo, consapevole di aver sempre lavorato al meglio con assoluto impegno come ha fatto durante i nove anni e mezzo di militanza nella Sampdoria".