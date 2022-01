Salernitana, tegola per Colantuono: nuovo stop a centrocampo

Brutte notizie per la Salernitana in vista della gara contro la Lazio in programma sabato 15 gennaio alle 18:30. Mamadou Coulibaly sarà infatti costretto allo stop causa infortunio. Come riportato da Solsalerno.it il centrocampista era tornato in campo domenica scorsa dopo essere stato fermo a lungo a causa di un altro infortunio muscolare. Per lui si teme proprio una ricaduta ma si attendono gli esami strumentali per avere certezze, al 99% sarà però out per il match contro i biancocelesti.