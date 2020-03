Sampdoria, Colley annuncia: "Io e mia famiglia negativi al Covid-19"

Dopo la positività di Gabbiadini al coronavirus, venerdì altri 4 giocatori della Sampdoria erano stati inclusi tra i contagiati. Oggi Omar Colley tramite Instagram ha smentito la notizia: "Cari famigliari, amici e fan. Grazie per i vostri messaggi e la vostra preoccupazione nei miei confronti. Ho eseguito un esame al sangue e ai polmoni giovedì 12 marzo 2020 e i risultati erano negativi. Venerdì 13 marzo 2020 ho rifatto un altro test nasale ma i risultati erano incerti. Posso quindi confermare che io e la mia famiglia siamo sani e salvi dal Corona Virus. Ringrazio la Sampdoria per l'aiuto e il supporto che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere. Prego per i malati e auguro loro una pronta guarigione. Il mio cuore va anche a tutti i coraggiosi medici, infermieri ed esperti in medicina che lavorano giorno e notte per combattere il virus".

