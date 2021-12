Sampdoria - Lazio, D'Aversa: "Primo tempo inguardabile, mi assumo tutte le responsabilità"

La Sampdoria esce sconfitta da Marassi e rimane nei bassifondi della classifica. La Lazio, pur soffrendo, è riuscita a portare a casa i tre punti. Ai microfoni di DAZN Roberto D'Aversa ha detto sulla prestazione dei suoi: "Abbiamo preso più di uno schiaffo, c'è rammarico per il primo tempo e mi assumo tutte le responsabilità. Se l'avessimo riaperta un po' prima sarebbe stato diverso. Credo che siamo partiti anche bene inizialmente, poi sono stati commessi determinati errori che squadre con determinate qualità ti puniscono e comprometti le partite. Ho fatto presente alla squadra che loro avevano delle difficoltà e si è visto nel secondo tempo. Non è colpa dei ragazzi, mi assumo tutte le responsabilità. Sotto l'aspetto fisico stiamo crescendo. Dobbiamo ragionare su questa partita e concentrarci sull'aspetto mentale. Nel primo tempo non c'è stata fame. Se avessimo avuto la bravura di riaprire prima la partita sarebbe potuta finire in maniera diversa. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Anziché stoppare il pallone, ogni tanto va lanciato via. Nell'intervallo ho detto ai ragazzi di tornare in campo e mostrare un po' di dignità. Se rivedo i gol subiti mi viene da spaccare lo schermo".

Di seguito le dichiarazioni di D'Aversa in sala stampa:

Avete regalato un tempo. Se aveste fatto nel primo quello che avete fatto nel secondo, magari sarebbe andata diversamente...

"Sì, il primo tempo è stato troppo brutto, mi assumo tutte le responsabilità. Perlomeno nel corso del secondo tempo la squadra ha dimostrato il suo vero valore. Il primo tempo è stato troppo brutto per far sì che il risultato potesse essere positivo, dobbiamo ragionare su questo. Mi assumo io le responsabilità del primo tempo".

Tra le poche note positive l'ingresso di Silva che ha dato maggior equilibrio a centrocampo. Ritiene possa essere una soluzione anche per il futuro?

"Tutti quelli che sono subetrati sono andati bene. Dragusin, ad esempio, ha dato fisicità, carisma. Parlare del singolo ora mi sembra inopportuno, credo tutti si sentano responsabili quando le cose vanno bene e quando vanno male. Ci tengo a sottolineare che sul primo la responsabilità è solamente mia, non dei ragazzi".

A cosa si può imputare il problema della difesa?

"È la prima volta che giocavano insieme, mancava della fluidità. Non è da addossare la responsabilità solamente ai difensori centrali, è stata una questione di atteggiamento di squadra. Nel primo tempo non abbiamo portato la grinta che abbbiamo portato nel secondo tempo. Ci sta perdere contro una squadra forte come la Lazio, ma non in questo modo".

Sorpreso dalle scelte di Sarri di inserire giocatori molto più di gamba rispetto alle scelte delle scorse partite?

"I presupposti per i gol li abbiamo creati noi. M'aspettavo dei cambi, loro avevano giocato giovedì sera, sicuramente abbiamo ragionato sul fatto che potessero casmbiare dei giocatori. Dove c'è Candreva è ovvio che l'allenatore avversario metta un calciatote più di gamba per cercare di contrastare un giocatore in forma strepitosa come Antonio. Sapevamo della forza di questa squadra, fino ad oggi hanno subito tanti gol. Il secondo tempo dimostra che potevamo far meglio sotto l'aspetto realizzativo. Quesrto non è accaduto, il risultato s'è compromesso col primo tempo, incommentabile e inguardabile".

Che settimana si aspetta?

"Le voci sul mio futuro circolano da un paio di mesi, questi discorsi dovete rivolgerli alla società. Dobbiamo preparare una gara importantissima, il derby. Ci arriveremo nel migliore dei modi, magari partendo dall'orgoglio del secondo tempo. Bisogna fare di tutto per vincere, e basta".