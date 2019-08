Sampdoria - Lazio, il trionfo biancoceleste negli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Inizia col botto, la Lazio, in questa nuova stagione. Contro la Sampdoria, vince 3-0: doppietta di Immobile e gol di Correa, per archiviare la pratica e lanciarsi al meglio nella settimana pre-derby. Una grande prestazione, per la squadra d'Inzaghi, che parte al meglio nella nuova stagione, lanciando segnali molto positivi per il futuro. Puoi rivivere le emozioni della vittoria attraverso gli scatti de Lalaziosiamonoi.it.