Sampdoria, Linetty: “La Lazio ci ha dato una lezione. Sul 3-0 era finita”

Un, dos, tres: Sampdoria al tappeto. Sono bastati a malapena 20 minuti alla Lazio per chiudere la partita contro i doriani e pensare virtualmente alla gara di Napoli. Più o meno, lo stesso è successo anche in casa Samp come ammette Karol Linetty: "È stata una lezione per noi” - ha detto a margine della sfida - “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma abbiamo fatto errori che non dovevamo commettere. Dovevamo essere più concentrati e questo ci deve insegnare a non sbagliare le prossime partite. Preferivo non segnare e magari vincere o pareggiare". Linetty, autore del 5-1, ha commentato anche le parole di Ranieri (“Me li mangio vivi", ndr): "ll mister ha ragione. Perdevamo 3-0 dopo soli venti minuti e a quel punto era difficile reagire. Dobbiamo registrare cosa abbiamo sbagliato e non ripetere questi errori nelle prossime partite, a cominciare da quella in casa con il Sassuolo”.

