Sampdoria, sospensione cautelare per il ds Carlo Osti: il comunicato

Dopo 8 anni il rapporto lavorativo di Carlo Osti alla Sampdoria sta volgendo al termine. Il direttore sportivo è in blucerchiato dal dicembre 2012, sotto la gestione Garrone. L'arrivo di Ferrero non ha modificato le cose, anche se negli ultimi tempi il rapporto con il presidente è drasticamente peggiorato. A luglio la società ha deciso di prendere Faggiano come ds e conferire a Osti la carica di responsabile dell'Area Tecnica della prima squadra maschile e femminile. La finestra estiva di calciomercato non ha aggiustato le cose, tant'è che il direttore è stato messo in ferie forzate. Oggi sarebbe dovuto tornare a lavoro, ma il club lo ha sospeso cautelarmente con un comunicato ufficiale. Nei prossimi giorni si attendono degli sviluppi siginificativi, ma le strade di Osti e della Sampdoria sembrano ormai essersi divise.

IL COMUNICATO - "U.C. Sampdoria comunica la sospensione cautelare del direttore sportivo della Prima Squadra e responsabile dell’Area Tecnica, Carlo Osti, a far data dalla giornata odierna atteso il venir meno dei presupposti per la prosecuzione del rapporto di lavoro".