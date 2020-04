Sampdoria, tutti i tesserati negativi al Covid-19: il comunicato del club

Arrivano buone notizie in casa Sampdoria: tutti i tesserati del club sono ora negativi al Covid-19. Così, Gabbiadini e gli altri, potranno tornare al servizio di Ranieri appena il governo ufficializzerà la ripresa degli allenamenti, anche se per le prime settimane saranno sottoposti a un allenamento differenziato. Lo stesso club blucerchiato ha diramato un comunicato: "Al termine dei test previsti per legge, tutti i tesserati che avevano contratto il Coronavirus-COVID-19 sono risultati negativi".