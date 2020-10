Sampdoria, tutti negativi i tamponi pre Lazio: il comunicato

La Lazio scenderà in campo, alle ore 18:00, contro la Sampdoria. Il club blucerchiato ha effettuato tutti i tamponi al gruppo squadra come da protocollo, e sono risultati tutti negativi. Lo ha comunicato la Sampdoria stessa: "L’U.C. Sampdoria comunica che hanno dato esito negativo tutti i tamponi ai quali, come da protocollo di screening pre-gara, sono stati sottoposti i componenti del ‘Gruppo Squadra’ per Sampdoria-Lazio, in programma questo pomeriggio alle ore 18.00".