Sarri: "Calendario? In Italia si sta facendo di tutto per non vendere il nostro prodotto"

Il campionato è ricominciato ieri, molto in anticipo rispetto al solito in vista dei Mondiali in Qatar di dicembre. Un impegno che costringerà i calciatori a gare ravvicinate e a giocare ad agosto ben quattro turni. Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di presentazione del match con il Bologna, ne ha parlato fuori dai denti e ha detto: "La stagione è più folle del di quello che m'aspettavo, basta pensare che già domani, 14 agosto, giochiamo alle 18:30. Dopo il lockdown quando il campionato ha ripreso a giugno, le partite erano alle 20,45. Non penso che ad agosto sia molto più fresco rispetto a giugno, quindi è già un'incongruenza. In Italia si sta facendo di tutto per non vendere il nostro prodotto, non si può giocare alle 18:30 in agosto se non per una casualità metereologica".

