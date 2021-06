Sarri-Lazio, Pedullà ringrazia i tifosi: "ll merito della trattativa è anche vostro"

Alfredo Pedullà e i tifosi della Lazio hanno stretto un forte legame in questi giorni di grande ansia per la trattativa tra Sarri e la società biancoceleste. Ora che è tutto fatto l'esperto di calciomercato ha pubblicato un videomessaggio in cui ringrazia tutti e lancia le ultime chicche sul neo allenatore laziale: "Ciao a tutti, vi volevo semplicemente ringraziare perché la trattativa Sarri - Lazio è stata una trattativa bella e intensa, partita il 28 maggio. Vi volevo ringraziare perché io è quasi come conoscessi tutti i miei followers, mi avete scritto tante cose bellissime. Il merito della trattativa è anche il vostro all'interno di un mercato che cambia sempre. Le notizie si danno e si prendono, ma devo dirvi, soprattutto ai tifosi della Lazio che hanno seguito questa trattativa, che mi avete spinto in momenti difficili a tenere la concentrazione al massimo su una cosa nata a fine maggio e che ho cercato di raccontare minuto per minuto, senza vendere firme, senza corse inutili. Sarri l'ho sentito all'ora di pranzo: è rimasto a Milano, è molto contento, molto motivato, entusiasta di tornare senza salire in corsa (come avrebbe potuto fare nei mesi scorsi). Il progetto lo intriga molto. La sintesi della trasgressione, della felicità, del modo di poter lavorare sul campo. Sarri è un animale da campo e credo che questa sia una grande garanzia per la Lazio, per i suoi tifosi. Pensando al derby con Mourinho che già a parole diventa fantastico. L'entusiasmo di Sarri credo che sarà contagioso perché credo non ci sia miglior motivazione che salire su un treno fin dalla prima fermata, dalla stazione di partenza per poter arrivare fino in fondo. Io ho vissuto tante trattative di Sarri e vi posso garantire che questa è stata semplice. Al Chelsea fu un'agonia, soprattutto quando una notte scoprii che sarebbe entrato Jorginho nella trattativa e lui era stato promesso al Manchester City. Anche con la Juve è stata una trattativa difficile , complicata, ma che poi è andata in porto. Questa fondamentalmente è stata una trattativa semplice che, capisco l'ansia, ma è durata anche poco. Volevo farvi l'in bocca al lupo e soprattutto ringraziarvi per la pazienza e la comprensione. Io sono impossibilitato a rispondere personalmente e con questo video lo faccio con tutti. Buon divertimento".