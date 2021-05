Sassuolo - Lazio, Kyriakopoulos: "Molto felice che la Roma stia perdendo"

Alla fine del primo tempo il Sassuolo è in vantaggio per 1-0 contro la Lazio, lo Spezia per 2-0 sulla Roma. In questo momento il Sassuolo sarebbe in Conference League, mentre la Roma fuori dall'Europa. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato l'autore del gol neroverde Georgios Kyriakopoulos: "Finalmente è arrivato il mio primo gol, ancora c'è un tempo per portare a casa la vittoria. Pensiamo anche all'altra partita della Roma contro lo Spezia. La Roma sta perdendo? Sono molto felice".