Sassuolo, M. Lopez avverte la Lazio: "Siamo forti, qui giocatori di qualità"

Intervenuto ai microfoni di Telefoot, Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha fatto un bilancio su questo suo arrivo in Italia e sulla squadra neroverde che domani sarà impegnata contro la Lazio nella diciannovesima giornata di Serie A. Tra passato, presente e futuro, queste le parole dell'ex calciatore del Marsiglia: "Avevo sentito parlare di questa squadra e di Roberto De Zerbi, ma non conoscevo bene questo ambiente. Il mister non ha cercato di convincermi: mi ha solo parlato della sua filosofia di calcio. Qui giochiamo un gran calcio. A volte prendiamo gol, ma ne facciamo tanti. Questa squadra è forte, ed è fatta da giocatori di grande qualità. Boga? È stato lui che mi ha scritto per primo, dicendomi che l'allenatore mi voleva.Ne avevo bisogno perché l'ultimo periodo a Marsiglia non è stato facile. Futuro? Vorrei giocare in un top club, giocare la Champions e vincere titoli".