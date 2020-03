Scala: “Scudetto? Juventus favorita, ma la Lazio va forte”

Momento difficile per il calcio. La Lazio, a un punto dalla Juventus, rimane comunque concentrata. Ai microfoni di TMW è intervenuto Nevio Scala: "Era auspicabile che il mondo del calcio e tutto lo sport valutassero la situazione importante e difficile dell'Italia e che evitassero complicazioni. Ora il pronostico per lo scudetto è a favore della Juve, anche se c'è pure la Lazio che va forte. Per i nerazzurri sei punti da recuperare sono tanti ma mi auguro che ci possa essere lotta fino alla fine".