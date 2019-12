Scarpa d'Oro 2019, parola ai bookmaker: Immobile meglio di Messi

Un 2019 da urlo per la Lazio, altrettanto entusiasmante per Ciro Immobile. Bomber di razza come lui, possono fare le fortune di una squadra. Segnare è il suo mestiere, e l'attaccante biancoceleste sa farlo a meraviglia. Capocannoniere dell'attuale stagione di Serie A, è in corsa ovviamente anche per la Scarpa d'Oro. Lewandoski è attualmente alla guida con 19 gol e 38 punti accumulati. Segue la punta della Lazio con le 17 reti messe a segno, 34 punti in totale. Da ricordare, però, che gli uomini di Inzaghi devono ancora recuperare una partita di campionato, causa impegno Supercoppa italiana. I bookmaker ovviamente hanno cominciato a stilare la lista dei possibili vincitori. e attualmente la corsa sembra essere proprio tra gli attaccanti appena citati. Sul tabellone delle quotazioni, Immobile è in vantaggio però su un mostro sacro del calcio internazionale: Lionel Messi. Con i suoi 26 punti in classifica, attualmente l'argentino è rimasto indietro.

