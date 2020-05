Scarpa d'Oro: Immobile perde la vetta, nel 2020 non era mai successo

IMMOBILE SCARPA D'ORO - Ciro Immobile non è più primo nella classifica della Scarpa d'Oro. Il bomber della Lazio è stato scavalcato da Robert Lewandowski. Il polacco, grazie alla doppietta rifilata al Fortuna Dusseldorf, si è preso la vetta in solitaria e ha ora quattro punti di vantaggio sul biancoceleste. Il numero 17 dovrà aspettare poco più di tre settimane per tornare a giocare e provare a rispondere alla punta del Bayern Monaco. Nel 2020 Immobile era sempre stato in testa alla graduatoria. Dal 6 gennaio, giorno di Brescia - Lazio, Ciro era balzato al primo posto con la doppietta al Rigamonti. Da allora non aveva lasciato mai il gradino più alto del podio fino a oggi. Il centravanti di Torre Annunziata avrà modo di rifarsi quando la Serie A ripartirà e proverà nelle dodici giornate che mancano al termine a riprendersi la vetta per trascinare i suoi compagni sempre più in alto.

Pubblicato il 30/05

