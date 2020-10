Sconcerti: “Immobile ha sempre reso poco in Nazionale. È un grande giocatore da Serie A”

Sono tanti i commenti nel day after del match tra Italia e Polonia terminata ieri per 0-0. La prestazione degli azzurri è stata più che sufficiente anche se i padroni di casa hanno saputo contente bene i ragazzi di Mancini. Di certo ha fatto discutere la decisione del ct di lasciare in panchina la Scarpa d'Oro Ciro Immobile. Il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sulla questione ai microfoni di TMW Radio: "Ieri non è andata bene tutta la squadra. Credo si debba insistere su questa strada. Era la prima volta che c'era una squadra al di sopra della media dei nostri soliti avversari. Sembra sia stato fatto un passo indietro, soprattutto nel palleggio. Per me non è un problema di finalizzatore. Immobile ha sempre reso poco in Nazionale e anche all'estero. Probabilmente è un grande giocatore da Serie A".



